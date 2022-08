Die Tochtergesellschaften von Core One Labs produzieren erfolgreich Psilocin-Vorläufer für die Produktion von Psilocybin

Vancouver, British Columbia, Kanada - 12. August 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass Wissenschaftler der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Awakened BioSciences Inc. („Awakened“) erfolgreich einen Vorläuferstoff hergestellt haben, der effizient in Psilocin umgewandelt werden kann. Psilocin ist der psychoaktive Bestandteil von Psilocybin, welcher von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Core One, Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“) weiter in kommerziell nutzbares Psilocybin umgewandelt werden soll.

Unter der Leitung des Forschungsleiters (Chief Researcher) von Awakened, Dr. Tony Durst, emeritierter Professor der University of Ottawa, hat Awakened mehr als 200 Gramm des Vorläuferstoffs produziert; eine Verbindung, die nicht unter Kanadas Suchtmittelgesetz Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) fällt. Der Vorläufer von Awakened wird an die Laboreinrichtungen von Vocan in Victoria geliefert, wo Wissenschaftler, die in einem CDSA-lizenzierten Dealer’s Lab arbeiten, mithilfe ihrer Verfahren daraus Psilocybin herstellen. Das Wissenschaftlerteam von Core One geht davon aus, dass die eingesetzten Produktionsmethoden ein hochreines Psilocybin-Produkt ergeben werden.

Die erfolgreiche Produktion dieses Vorläufers durch Awakened bietet für Core One viele Möglichkeiten, einschließlich des Potenzials, ein kommerziell rentables Psilocybin-Produkt in API-Qualität (Active Pharmaceutical Ingredient, Arzneimittelwirkstoff) schneller als erwartet zu vermarken. Ein kommerziell rentabler Psilocybin-API (Arzneimittelwirkstoff) könnte kurzfristig zu Umsatzsteigerungen führen. Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit zwischen Awakened und Vocan den Produktionsprozess rationalisieren, sodass Vocan sich auf den Anlauf der Psilocybin-Produktion konzentrieren kann.

„Vocans bahnbrechender Erfolg - die Produktion von kostengünstigem Psilocybin - wird durch diese Partnerschaft mit Awakened weiter vorangetrieben. Dank der rund 20,8 Millionen Dollar, die in Vocan und seine Forschung sowohl in seinem Labor in Victoria als auch an der University of British Columbia, investiert wurden, entwickelt sich Core One Labs zu einem führenden Unternehmen in der kostengünstigen Produktion psychedelischer Substanzen“, erklärt Joel Shacker, CEO von Core One.