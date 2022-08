Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) will dafür sorgen, dass mehr ausländische Arbeitskräfte schneller in NRW in Jobs kommen. "Wir brauchen Fachkräfte, auch aus dem Ausland. Wir sehen doch gerade, zu was der Fachkräftemangel führt. Daran werden wir arbeiten", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstag). Den Menschen, die aus der Ukraine nach NRW geflüchtet sind, wolle man eine Perspektive bieten.

