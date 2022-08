Wirtschaft Scholz verspricht "weitere Entlastungen"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verspricht den Bundesbürgern mehr Hilfe durch den Staat. "Es wird weitere Entlastungen geben", sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichen Podcast.



"Entlastungen, die gerade denen helfen, die rechnen müssen, die keine Rücklagen haben und die trotzdem eine gute Zeit in der Zukunft brauchen, wenn es für uns alle zusammen etwas schwieriger wird", so der Bundeskanzler. "Wenn wir zusammenhalten, dann werden wir das schaffen. You`ll never walk alone."