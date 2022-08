Wirtschaft Haushalte sollen vorab über Gasverbrauch informiert werden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium will die Haushalte in Deutschland davor bewahren, von ihren Gasrechnungen im Nachhinein überrascht zu werden. Gasversorger und Vermieter sollen ihre Kunden und Mieter ab diesem Herbst vorab über ihren voraussichtlichen Gasverbrauch "und die damit verbundenen Kosten und möglichen Einsparpotentiale" informieren, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag mit.



Dies sei ein Vorschlag des Ministeriums "auf Grundlage des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG)", wie es hieß. Weitere geplante Maßnahmen: Klauseln in Mietverträgen, wonach Mieter eine bestimmte Mindesttemperatur einhalten müssen, sollen "vorübergehend ausgesetzt" werden. "Eine Schädigung von Gebäuden soll in der Regel durch entsprechendes Lüftungsverhalten verhindert werden", so die Vorstellung des Ministeriums.