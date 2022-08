Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Time Travelers" fand zum

siebten Mal XCMGs (SHE:000425) immersives Erlebnis- und innovatives

Ausbildungsprogramm XCMG Apprentice statt, und zwar zum ersten Mal in fünf

Ländern. Junge Talente aus China (Team Globe), Deutschland (Team Europe),

Brasilien (Team America), Thailand (Team Southeast Asia) und Indien (Team South

Asia) nahmen an dem Programm teil, um während der zweiwöchigen Tour mehr über

XCMG, seine Mitarbeiter, Produkte, Technologien, Branchen und

Wertschöpfungsketten zu erfahren.



"XCMG hofft, mit mehr jungen Menschen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um

Ingenieurwissenschaften und -technologien zu erforschen und einen Beitrag zum

globalen Bauwesen und zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten", sagte Wang Min,

Vorsitzender und CEO von XCMG.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die fünf Teams präsentierten Berichte über die Stärken von XCMG in den BereichenForschung und Entwicklung , Konstruktion , Betrieb , Marketing und intelligenteFertigung . Sie stellten einem internationalen Publikum die globale Roadmap unddie Strategien von XCMG vor. Die Auszubildenden absolvierten eine umfassendeReise durch die Geschäftsbereiche von XCMG sowie durch dasXCMG-Forschungsinstitut.Die XCMG-Ingenieure organisierten eine Reihe von Veranstaltungen undHerausforderungen für die fünf Teams, darunter eine Sitzung über dieintelligenten Steuersysteme des XCMG Europe R&D Center, und die Auszubildendenabsolvierten drei herausfordernde Aufgaben: die Identifizierung desintelligenten Sicherheitssystems, das zwei Bagger bedienen soll, um denUnterschied zwischen dem intelligenten Sicherheitssystem zu erfahren, einintelligentes Bodensystem, das das System steuert und bedient, um Aufgaben ineinem festen Bereich zu erledigen, und die fehlerfreie Handhabung desintelligenten Lade- und Schaufelsystems, das das Be- und Entladen des Bodens mitfesten Gewichten von 50 und 100 kg mit dem intelligenten System erledigen soll.Im Bodenmechaniklabor von XCMG in China bediente Priyasha Sharma, eineAuszubildende aus Indien, das JY20G2-Multifunktions-Rettungsfahrzeug und schlossihre Aufgabe unter Anleitung von XCMG-Technikern erfolgreich ab."Der Joystick ist sehr gut durchdacht und bietet eine hohe Bedienpräzision, dieKabine ist sehr komfortabel und das gesamte Design ist ergonomisch undmenschenzentriert", sagte sie.Das Programm von Team Europe stand unter dem Motto "F&E-Fähigkeiten", und dieAuszubildenden bedienten den 22-Tonnen-Bagger XCMG XE220E, der mit der neuestenintelligenten Hilfstechnologie ausgestattet ist, was die Arbeitseffizienz