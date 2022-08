Wirtschaft Heftige Kritik aus Opposition an Gasumlage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der Opposition kommt scharfe Kritik an der geplanten Gasumlage, deren genaue Höhe am Montag bekannt gegeben werden soll. "Die Gasumlage ist die unsozialste Maßnahme einer Bundesregierung seit der Agenda 2010", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch der "Welt" (Montagsausgabe).



"Dass die Folgen des Ukraine-Krieges und der Energie-Krise so einseitig bei den Normalbürgern abgeladen werden, ist inakzeptabel." Es gebe Alternativen: Wenn Versorger strauchelten, müsse der Staat unterstützen - aber einen "Freifahrtschein zur Abzocke der Gaskunden" dürfe es nicht geben. "Wir prüfen, die Gasumlage im Bundestag zur Abstimmung zu stellen", so Bartsch.