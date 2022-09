Aktueller Stand um den Wirecard-Skandal

Die Zahlen sind gigantisch: Zehntausende sind betroffen von den Folgen des 1,9-Millionen-Euro-Betrugs, der die Anlegerinnen und Anleger insgesamt mehr als 20 Milliarden Euro gekostet hat. Trotzdem: In den vergangenen Monaten schien der Wirecard-Skandal mit all seinen Konsequenzen etwas in den Hintergrund geraten zu sein. Das könnte sich aber nun wieder ändern: Mit Spannung wird der Prozessstart gegen den ehemals größten deutschen Finanzdienstleister gewartet.

Rückblick auf den Zusammenbruch eines Finanzriesen

Vor der Insolvenz handelte es sich beim Wirecard-Konzern um ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Aschheim bei München, auf das die Finanzwelt große Hoffnungen setzte. Der Finanzdienstleister schrieb offenbar gute Zahlen und galt als Vorzeige-Objekt der deutschen Finanzbranche. Bis am 25. Juni 2020 die Illusion zusammenbrach: 1,9 Milliarden Euro große Lücken blieben in den Bilanzen. Heutige Ermittlungen haben gezeigt: Diese Geldsummen hat es wohl nie gegeben.

Mittlerweile ist gegen drei wichtige Personen des Unternehmens Anklage durch die Staatsanwaltschaft München I. erhoben worden.

Prozessbeginn für Herbst 2022 geplant

Noch im Herbst dieses Jahres soll der Prozessauftakt stattfinden. Den Beteiligten könnte ein jahrelanges Verfahren bevorstehen, schätzen viele. Die Anschuldigungen allein nehmen bislang knapp 500 Seiten in den Dokumenten der Ermittlungsbehörden ein.

Dann wird sich das Verfahren wohl hauptsächlich um Markus Braun, den ehemaligen Vorstandschef von Wirecard, drehen. Bereits zwei Jahre sitzt er mittlerweile in Untersuchungshaft. So lange ist das nur möglich, wenn eine sehr lange Freiheitsstrafe bei einer Verurteilung zu erwarten ist.

Braun gilt laut Staatsanwaltschaft als hauptverantwortlich. Er selbst weist zwar alle Vorwürfe zurück und beschuldigt den früheren Vorstandskollegen Jan Marsalek, der selbst allerdings seit Bekanntwerden des Skandals auf der Flucht ist.

Hintergründe zu den weiteren Beschuldigten

Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den früheren Finanzmanager Stephan von Erffra sowie gegen den Kronzeugen und Statthalter des Unternehmens Oliver B. erhoben. Ersterer soll als Chef der Buchhaltung in den Betrug involviert gewesen sein. B. wiederum soll das Unternehmen unter anderem bei der Manipulation der Bilanzen beraten haben.

Schadenersatzansprüche der Aktionäre

Aufgrund des Betrugsverdachts können Anlegerinnen und Anleger auf Schadenersatz hoffen. Betroffen sind allgemein alle Anlegerinnen und Anleger, die durch die verspäteten oder falschen Informationen rund um die Wirecard AG einen finanziellen Schaden erlitten haben.

Insbesondere betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher bezüglich folgender Aktien sollten umgehend handeln und sich an erfahrene Anwältinnen und Anwälte wenden:

Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060)

Von Wirecard herausgegebene Anleihen (WKN: A2YNQ5 / ISIN: DE000A2YNQ58)

Diverse Derivate, die auf der Wirecard-Aktie basieren, z.B. Zertifikate, Optionsscheine, Termingeschäfte oder andere Hebelprodukte

