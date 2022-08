NEW YORK, 15. August 2022 /PRNewswire/ -- Am 15. August 2022 (Shenzhen, China) bringt Huion, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zeichengeräten, das neue Stifttablett Inspiroy Dial 2 (der Nachfolger des Inspiroy Dial Q620M) auf den Markt. Nachdem Huion auf die Rückmeldungen der Benutzer gehört hat, wurde nicht nur das Design des Dial-Controller optimiert, sondern auch ein weiterer Dial-Controller auf dem Tablet hinzugefügt, was die Produktivität der Benutzer verbessert.

Neue Dual-Dial-Controller: doppelte Effizienz für die Benutzer

Inspiroy Dial 2 verfügt über Dual-Dial-Controller und unterstützt das Schnellzugriffsradialmenü von Windows. Die Benutzer können sie ganz einfach so programmieren, dass sie verschiedene Funktionen ausführen, z. B. die Leinwand vergrößern oder verkleinern, die Pinselgröße einstellen, das Rückgängigmachen, das Blättern durch Seiten, das Einstellen der Lautstärke, usw.