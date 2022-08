Umzug und Ausbau von Queclink Shenzhen R&D Center

Shanghai (ots/PRNewswire) - Queclink Wireless Solutions

(https://www.queclink.com/) , ein globaler Hersteller von Internet-of-Things

(IoT)-Hardware, feierte kürzlich den Umzug und die Erweiterung des Forschungs-

und Entwicklungszentrums in Shenzhen. Der neue Standort befindet sich im Zhigu

Industrial Park im Nanshan District, Shenzhen, einer Stadt, die auch als Zentrum

der technologischen Revolution in China bekannt ist.



Nahezu 200 börsennotierte Technologieunternehmen sind im Nanshan District

ansässig, was ihn zu einem idealen Standort für das auf IoT-Innovationen

spezialisierte Unternehmen macht. Der regionale Vorteil erleichtert die

Produktentwicklung und -innovation und hilft dem erfahrenen technischen Team,

seine Arbeit zu verfeinern. Darüber hinaus ermöglicht der leichtere Zugang zur

Lieferkette und zu den Marktgrenzen dem Team eine schnelle Reaktion auf Anfragen

für kundenspezifische Dienstleistungen und die Produktionslogistik.





"Queclink investiert weiterhin in erheblichem Umfang in Forschung undEntwicklung sowie in die notwendige Labor-, Test- undQualifizierungsinfrastruktur, damit das Unternehmen auf dem dynamischenIoT-Markt die Nase vorn hat", so Alex Key. "Queclink muss ständig innovativsein, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen. Der Ausbau desForschungs- und Entwicklungszentrums in Shenzhen ermöglicht es dem Team, diehochwertige Entwicklung von Produkten und Lösungen voranzutreiben und dabei dieBedürfnisse unserer globalen Kunden im Auge zu behalten." Alex berät Queclinkseit 2010 und ist seit 1990 als Berater in großen Telekommunikationsunternehmenauf der ganzen Welt tätig.Das Team des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Shenzhen wurde jedes Jahrum mehr als 20% erweitert, wobei der Großteil der neuen Mitarbeiter Ingenieuresind. Das neue Büro ist nun mit größeren Labors und fortschrittlichenInstrumenten ausgestattet, darunter ein brandneues Labor fürUmweltverträglichkeitsprüfungen, ein OTA-Testsystem, eine HF-Abschirmkammer undvieles mehr. Die neu eingeführten WiFi6- und 5G-Testgeräte für drahtloseKommunikation unterstützen dichte IoT-Umgebungen und ermöglichen neue immersiveAnwendungen für fortschrittlichere Lösungen. Andererseits hat sich die Flächedes neuen Gebäudes verdoppelt und umfasst Einrichtungen wie eine Lounge und einFitnesscenter.Der Chief Executive Officer von Queclink, Adam Liao, erklärte zu diesem Anlass:"Queclink ist immer bestrebt, neue Möglichkeiten für unsere weltweiten Partnermit intelligenten Geräten zu schaffen. Um eine vernetzte Zukunft zu ermöglichen,tätigt Queclink weiterhin strategische Investitionen in unsere Infrastruktur, umIoT-Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden letztlich helfen, mehr zuerreichen, während wir gemeinsam für das nächste Jahrzehnt und darüber hinauswachsen."Das 2015 gegründete F&E-Zentrum in Shenzhen ist eine unverzichtbarewissenschaftliche Forschungsbasis für die globale Entwicklung von Queclink undbietet die beste Plattform für lokale Ingenieure, um ihre außergewöhnlichenFähigkeiten zu präsentieren.Seit der Verlegung des Hauptsitzes nach Schanghai im vergangenen Jahr habensowohl die Forschungs- und Entwicklungszentren in Shenzhen als auch in Hefeiihre Mitarbeiterzahl wie geplant erhöht. Mit der Aufnahme weiterer Talente indas Team schmiedet Queclink eine stabile und solide Forschungskraft. Im Zuge derVerbesserung und Aufrüstung der Forschungs- und Entwicklungsumgebung und derAusrüstung wird Queclink sein Know-how weiter ausbauen, um mehr Unternehmenweltweit zu unterstützen.Über Queclink Wireless Solutions (Aktie: 300590.SZ)Queclink entwickelt, fertigt und liefert Hardware, die die innovativstenIoT-Lösungen der Welt ermöglicht. Als führender Hersteller sind wir in über 140Ländern vertreten und haben mehr als 42 Millionen Geräte auf dem Markt. Queclinkist ein börsennotiertes Unternehmen (Aktie: 300590.SZ).