Michael Burry ist der Mann, der das Platzen der Blase am US-Häusermarkt vor allen anderen erkannt hatte. Mit seinem Hedge-Fonds Scion Capital wettete er massiv gegen den Häusermarkt und generierte einen enormen Gewinn. Portraitiert wurde dies im Film "The big Short". Nun erregt eine Put-Position in seinem Scion Capital Fonds für Aufsehen, da er eines der besten Unternehmen der Welt shortet: Apple!

Zum Kampf der Titanen wird dies vermeintlich, wenn man gleichzeitig die Long-Positionierung von Legende Warren Buffett berücksichtigt. Wer hat nun Recht? Was vielen privaten Tradern fehlt ist oftmals Abstraktionsvermögen. Die Welt ist nicht nur Schwarz und Weiß, sondern hat unfassbar viele Grautöne dazwischen. So ist es folglich auch an der Börse. Während Warren Buffett über Jahre, teils Jahrzehnte in Unternehmen investiert und sein Primärschlüssel nicht Timing, sondern Qualität und Marktstellung sind, hat Michael Burry mit seinen Positionen eher kurz- bis mittelfristigen Charakter. Am Ende werden wahrscheinlich beide Recht behalten und erfolgreich sein. Korrigiert Apple noch einmal um 20-30%, so bekommt Michael Burrys Position Oberwasser. Auf Sicht von 2-5 Jahren haben Aktien, wie Apple, hingegen noch weiteres Aufwärtspotenzial. Dann kommt auch das Long-Investment von Buffett Schwung.

Die Entwicklung des Scion Capital Fonds seit 2016:

