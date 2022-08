Der Freitag hatte im DAX erneut ein positive Ergebnis gezeigt und mit dem Widerstand vor Augen ein klares Ziel (Rückblick):

Gleich zum Handelsstart wurde dafür der Grundstein gelegt und das erste Signal des Tages, welches wir in der Morgenanalyse auf YouTube besprochen hatten, umgesetzt (Rückblick):

Wir handelten damit direkt zum Start oberhalb der blauen Zone und auch der Trendlinie bis zum großen Widerstand hin und kamen dann erst in eine Konsolidierung, um gegen Mittag erneut die 13.800 zu erreichen. Damit spitzte sich das Dreieck weiter zu und der Druck auf der Oberseite.

Da die Konsolidierung auf der Unterseite im Tief die 13.705 und damit keine neuen Kurse unter 13.700 generierte, war das Momentum weiter auf der Oberseite zu suchen. Mit einem erneut positiven Start an der Wall Street nahm der DAX zum Wochenausklang dann diese Aspekte auf und generierte ganz kurz eine Notierung bei 13.813 Punkten und damit im Widerstandsbereich. Genau darunter, bei 13.795 Punkten, schloss der Handel an der Börse Frankfurt ab:

Gefragt waren erneut Versicherungen aber auch am Freitag wieder Immobilienunternehmen.

Mit dem Erreichen der 13.800er-Bereich hatten wir technisch somit eine "Punktlandung" auf dem in der Vorwoche mehrfach gezeigtem Widerstandslevel:

Verfolgen wir den Kurs auch nach Xetra-Schluss noch weiter, wo der Nasdaq direkt an seinen Widerstand lief (auch darüber sprachen wir mehrfach und ist hier abgebildet) kann man die Dynamik auch international erkennen:

So ließ sich die Fortsetzung dieses Aufwärtsimpulses auch am Abend noch in der Nachbörse gut sehen:

Mit welcher Indikation starten wir tatsächlich in die neue Woche?

DAX-Voraussetzungen für die neue Woche

Ganz so euphorisch startet die neue Woche dann doch nicht, aber weiter über der 13.800er-Region im Endloskontrakt:

Hierbei sind zwei Trendlinie seit Donnerstagabend beziehungsweise Freitagmorgen ableitbar. Wichtiger ist jedoch die 13.800 selbst beziehungsweise die 13.795 als XETRA-Schluss vom Freitag. Solange diese Region hält, ist der bullishe Bias weiter vorhanden und ein Short-Engagement nur eine kurzfristige Option.

Den Trigger für einen Trendwechsel sehe ich erst unter 13.700 Punkten, wenn das Freitagstief und parallel diese lange Aufwärtstrendlinie unterschritten wird:

Als Ziel auf der Oberseite habe ich den langfristigen Abwärtstrend ab Jahresstart nun im Blickfeld, der bei knapp unter 14.000 Punkten verläuft:

Das wäre für mich dann ein antizyklischer Punkt für eine Short-Positionierung über einen Zeitraum, der nicht nur im Minutenchart sichtbar ist.

Darauf gehe ich nun im Livestream auf Twitch ab 8.15 Uhr genauer ein - komm gern direkt hinzu:

FIT4FINANZEN Twitch auf der Homepage

Termine für Montag den 15.08.2022

Auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv werden die Marken auch noch einmal Thema sein ab 8.00 Uhr, die Aufzeichnung ist danach dort verfügbar.

Im Livetradingroom spreche ich dann am nachmittag ab 15.30 Uhr wieder mit Marcus Klebe über Währungen, Gold, Quartalszahlen von gestern Abend und weitere Themen. Zudem geben wir einen Ausblick auf die heutigen Zahlen und Reaktionen zum Start der Wall Street.

Dabei sind folgende Unternehmen an der Wall Street wichtig:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es natürlich auch heute wieder.

Wir blicken am Morgen auf die Grosshandelspreise aus Deutschland und zum Mittag auf den Bundesbankbericht.

Am Nachmittag steht der NY Empire State Produktionsindex und der NAHB Immobilienindex noch auf der Agenda.

Alle Termine des Tages sind in dieser Liste mit Prognosen vermerkt:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

Deine Einladung zur Trading-Community mit mehr als 1.600 Trader:Innen

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 75,86 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff