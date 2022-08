Nachdem der Kupferpreis Mitte Juli ein Tief verzeichnete, hat das rote Metall sich wieder deutlich erholt – genau wie der von uns beobachtete Kupferexplorer Alpha Copper (WKN A3DB6E / CSE ALCU), der seit der ersten Erwähnung auf Goldinvest.de bereits ein Kursplus von über 40% verbuchen kann.



Alpha Copper konzentriert sich aktuell auf das Kupfer- und Goldprojekt Indata, auf dem man auf der Suche nach substanziellen Vererzungskörpern ist, die zwei relevante Ziele vereinen: Goldvererzung in Adern und Kupfer- und Goldvererzung in Porphyren. Dazu hat Alpha bereits ein auf 5.000 Meter ausgelegtes Bohrprogramm begonnen, mit dem man verschiedene, vielversprechende Ziele untersuchen will – von Karbonatersatzlagerstätten bis zu Mineralisierungsumgebungen für porphyrische Kupfer-, Gold- und Molybdänvererzung.

zum Artikel ---> hier

First Tin: Tiefenbohrungen in Sachsen sollen Dreiberg-Vererzung aufwerten

Die deutsch-australische Zinngesellschaft First Tin (WKN A3CWWW) hat auf der Lagerstätte Tellerhäuser in Sachsen bereits hochgradige Zinnvererzung in der Kategorie angezeigt nachgewiesen. Jetzt stößt das Unternehmen, das erst im April dieses Jahres sein IPO hatte, ein durchfinanziertes Bohrprogramm, um insbesondere die Ressourcenbasis in dieser fortgeschrittenen Kategorie auszuweiten. Ziel des Bohrprogramms, das fünf Hauptbohrlöcher mit jeweils bis zu fünf davon ausgehenden „Tochterbohrlöchern“ umfassen soll, ist die so genannte Dreiberg-Mineralisierung

zum Artikel ---> hier

Goliath bestätigt gewaltige Ausdehnung des Surebet-Goldsystems!

Über eine Fläche von gewaltigen 5,25 Quadratkilometern erstreckt sich mittlerweile das von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) entdeckte Goldvererzungssystem Surebet. Kein Wunder, denn bislang traf das Unternehmen mit jeder (!) Bohrung des aggressiven Bohrprogramms 2022 auf seinem Golddigger-Projekt auf bedeutende Intervalle von Sulfidvererzung, die aus einer Kombination von Pyrrhotit, Bleiglanz, Sphalerit, Chalkopyrit und Pyrit in halbmassiven bis massiven Adern, Stringer und/oder im gesamten Gestein verstreut bestehen

zum Artikel ---> hier

Askari Metals: Jüngste Feldarbeiten untermauern Potenzial des Yarrie-Lithiumprojekts

Im Rahmen umfangreicher Feldarbeiten hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) die Exploration seines Yarrie-Lithium-Projekts weiter vorangetrieben und fünf Ziele als vorrangig für die geplanten Schnecken- und Rückspülbohrungen identifiziert. Sie korrelieren sehr stark mit früheren Arbeiten, sodass schon bald in einem groß angelegten Arbeitsprogramm der nächste Schritt bei der Entwicklung dieses riesigen Projekts vollzogen werden kann.

zum Artikel ---> hier

Fancamp Exploration: Weg für Verkauf der Black Horse-Beteiligung ist frei

Erfreuliche Neuigkeiten für Fancamp Exploration (TSX-V FNC / WKN 157756) und deren Joint Venture-Partner KWG Resources (CSE KWG). Die Abtretung aller Rechte, Titel und Beteiligungen an den Mineralgrundstücken „Koper Lake-McFaulds“ im Ring of Fire an KWG kann wie geplant erfolgen. Der Deal, der die Chromiteisenentdeckung Black Horse umfasst und das bestehende Joint-Venture vereinfachen soll, unterlag der Vorbedingung, dass Bold Ventures auf sein bestehendes Vorkaufsrecht verzichtet – was nun offiziell erfolgte.

zum Artikel ---> hier

Conico Ltd.: Frisches Kapital für die Exploration in Australien und Grönland

Der australische Explorer Conico Ltd. (WKN A1W2NL / ASX CNJ) hat die angekündigte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Wie die Gesellschaft heute mitteilte, konnte man 3 Mio. AUD aufnehmen, die vorrangig für die Exploration auf den Projekten des Unternehmens in Ostgrönland sowie in Australien vorgesehen sind.Dazu gab Conico 93.750.000 Aktien zum Kurs von 0,032 AUD pro Aktie aus.n Grönland stehen die Projekte Ryberg und Mestersvig mit zahlreichen aussichtsreichen Zielen im Fokus, während in Australien gerade ein Bohrprogramm von insgesamt geplanten 5.000 Metern auf dem Mt Thirsty-Projekt angelaufen ist.

zum Artikel ---> hier

Max Resource: IP-Daten erhöhen Erfolgsaussichten des anstehenden Bohrprogramms

Kupferexplorer Max Resource (WKN A2PT41 / TSX.V MAX) bereitet sich auf die ersten Bohrungen überhaupt auf seinen URU-Lizenzgebieten vor. Eine geophysikalische Untersuchung (Induced Polarization) liefert dazu jetzt weitere Daten, die helfen sollten, diese Bohrungen noch genauer auszurichten.Max Resources erste Entdeckung URU-Central (URU-C) erbrachte in den unteren Ebenen des Schürfgebietes eine Schlitzbreite von 9,0 Metern mit 7,0% Kupfer und 115 g/t Silber sowie 16,8 Meter mit 8,3% Kupfer und 146 g/t Silber.

zum Artikel ---> hier

Pampa Metals: Neue Daten machen Kupferziel Buenavista noch attraktiver

Kupferexplorer Pampa Metals (CSE PM / WKN A2QK6Q) hat Untersuchungsergebnisse erhalten, die das Buenavista-Ziel innerhalb des Block 4-Projekts noch attraktiver erscheinen lassen! Die Ergebnisse radiometrischer Altersbestimmungen und petrographischer Untersuchungen an Quarzader-Stockwerk-Proben, die von Buenavista stammen – das Gelände befindet sich rund 110 Kilometer südlich des Bergbaudistrikts Escondida im Cordillera de Domeyko im Norden Chiles – zeigten, dass das Gestein aus dem Tertiär stammt, was einen weiteren, positiven Mosaikstein zu dem Bild beiträgt, das Pampa sich von Buenavista macht.

zum Artikel ---> hier

Juggernaut bestätigt Tiefenausdehnung der Goldilocks-Goldentdeckung!

Die positiven Nachrichten von Juggernaut Exploration (WKN A2PTXU / TSXV JUGR) reißen nicht ab! Nachdem die Company erst Ende letzter Woche vielversprechende, vorläufige Explorationsergebnisse vom Goldziel Kraken meldete, legt man nun mit spannenden Neuigkeiten von der Neuentdeckung Goldilocks nach! Juggernaut hatte Goldilocks 2021 mit fünf Bohrungen identifiziert, die alle signifikante Mächtigkeiten an Gold- bzw. polymetallischer Vererzung durchschnitten. So erbrachte z.B. Bohrloch GS-21-05 damals 10,795 g/t Gold (14,31 g/t Goldäquivalent) über 5,5 Meter, darunter 2,0 Meter mit 29,2 g/t Gold (38,37 g/t Goldäquivalent).

zum Artikel ---> hier

Die Welt steht vor einem gravierenden Kupfermangel!

Wenn man dem neuen Chef des Rohstoffgiganten Anglo American (WKN A0MUKL) glauben kann, steuert die Welt auf einen gravierenden Mangel an Kupfer zu, da es immer schwieriger werde, neue Kupferminen zu errichten, während das Metall gleichzeitig von entscheidender Bedeutung für die „grüne Revolution“ sei und die Nachfrage stark steigen werde. Er könne derzeit nicht erkennen, woher all das für die Elektrifizierung von Mobilität und Wirtschaft benötigte Kupfer kommen soll, erklärte Anglo-CEO Duncan Wanblad vor einigen Tagen in einem Interview.

zum Artikel ---> hier

Haranga: Überprüfung historischer Bohrungen führt zu neuen Uranvorkommen

Für das Saraya-Uranprojekt im Senegal verfügt Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) über eine umfangreiche historische Bohrdatenbank. Sie wurde in den letzten Wochen einer unabhängigen Überprüfung unterzogen. Dabei wurden neue, signifikante Uranabschnitte mit bis zu 5.537 ppm über 10,1 Meter in geringen Tiefen entdeckt. Klein ist die Bohrdatenbank, auf die Haranga Resources bei der Weiterentwicklung des Saraya-Projekts zurückgreifen kann, gewiss nicht.

zum Artikel ---> hier