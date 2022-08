Der Dax verabschiedete sich am Freitag mit einer sehr soliden Vorstellung ins Wochenende. Der Index beendete damit eine interessante und zugleich spannende Handelswoche. Welches Fazit will man ziehen?

Positiv ist sicherlich zu bewerten, dass es dem Index gelang, das Ausbruchsszenario zu verteidigen. Vor allem in der ersten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche stand das Ausbruchsniveau um 13.500 Punkte im Feuer. Womöglich wäre noch einmal Verkaufsdruck aufgekommen, hätte der Index in dieser Phase klein beigegeben.

So aber bestätigte die ehemalige Widerstandszone 13.500 Punkte / 13.400 Punkte ihre Relevanz als Unterstützung. Die letzte Handelswoche zeigte aber auch auf, dass die Bäume für den Dax (noch) nicht in den Himmel wachsen. Das Widerstandscluster um 13.800 Punkte erwies sich einmal mehr als hartnäckig. Insofern ist aus charttechnischer Sicht die Aufgabenstellung für die nächsten Handelstage klar definiert: Der Index muss über die 13.800 Punkte und das Ganze am besten zügig und nachhaltig. Der positive Verlauf des späteren Handels an den US-Börsen könnte sich diesbezüglich als wichtiger Impuls erweisen.

Für gute Laune (und frischen Optimismus) sorgten zuletzt Preisdaten. Während die kürzlich veröffentlichten deutschen Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, lagen die veröffentlichten US-Verbraucherpreise unterhalb der Prognosen. Das wiederum rief die Optimisten auf den Plan, die sich nunmehr ein weniger restriktives Vorgehen der Fed in Sachen Leitzinserhebungen erhoffen. Ob dem so sein wird, bleibt abzuwarten. Zumal bekanntlich eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Immerhin lagen die am Donnerstag (11.08.) veröffentlichten US-Erzeugerpreise ebenfalls unterhalb der Prognosen.

Auch in den kommenden Tagen werden Dax und Co. mit einigen wichtigen Konjunktur- und Preisdaten konfrontiert. Diese könnten den Aktienmärkten wichtige Impulse geben.

Kurzum. Der Dax befindet sich in Bezug auf die nächsten Tage in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Die derzeitige charttechnische Konstellation offeriert weitere Chancen. Um diese wahrzunehmen, muss der Index jedoch neue Akzente auf der Oberseite setzen und über die 13.800 Punkte ausbrechen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 14.000 Punkte hinweg wäre aus bullischer Sicht ideal. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage allerdings weiterhin geboten. So würde bereits ein Rücksetzer unter die Zone 13.500 Punkte / 13.400 Punkte die Aufwärtsambitionen deutlich abkühlen lassen und noch einmal den Bereich um 13.000 Punkte auf die Agenda setzen.