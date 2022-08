Der US-Dollar beeindruckte in den letzten Wochen und Monaten durch eine Rally. Nicht zuletzt dominierte er das Handelsgeschehen gegen den Yen. Nach dem markanten Hoch im Juli scheint nun jedoch erst einmal die Luft raus zu sein. Geht dem Greenback womöglich die Puste aus?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY hieß es unter anderem „[…] Der US-Dollar lässt gegen den Japanischen Yen gegenwärtig nichts anbrennen, um es einmal salopp zu formulieren. Der US-Dollar konnte seinen Ausbruch über die 135+ JPY in den letzten Handelstagen konsolidieren. Er setzte zudem weitere Akzente auf der Oberseite, indem er das Handelsgeschehen zunehmend in Richtung 137+ JPY lenkte. Dennoch befindet sich der Ausbruch noch immer in einem vergleichsweise frühen Stadium, was wiederum noch immer ein erhöhtes Risiko darstellt. Insgesamt gilt es jedoch zu konstatieren, dass der Greenback nach wie vor das Momentum auf seiner Seite hat und mit jedem weiteren Tag, an dem er oberhalb von 135+ JPY notiert, das Ausbruchsszenario vorantreibt. Aus charttechnischer Sicht sollte es tunlichst nicht unter die 131+ JPY gehen. In diesem Bereich liegt ein ehemaliges Doppeltop, das nun wiederum als vermeintlich tragfähige Unterstützung fungieren dürfte. Ein Rücksetzer darunter wäre ein herber Rückschlag und würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig machen. […]“.

In der Folgezeit setzte der US-Dollar seine furiose Rally fort. Bis weit über die 139 JPY trieb der Greenback seine Aufwärtsbewegung voran, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und das Vorhaben des US-Dollars, über die psychologisch wichtigen 140 JPY zu laufen, vereitelten.

Nach der fulminanten und lang gezogenen Aufwärtsbewegung, die Anfang März im Bereich von 115+ JPY ihren Anfang nahm, kommt die aktuelle Konsolidierung des US-Dollars nicht überraschend. Solange sie sich in geordneten Bahnen abspielt und bestimmte Chartmarken nicht unterschreitet, ist sie aus technischer Sicht sogar zu begrüßen. Bereits jetzt von einer oberen Trendwende zu sprechen, wäre demnach noch verfrüht.

Um das einmal mit an konkreten Bereichen zu verdeutlichen: Der Bereich um 130 JPY / 131,3 JPY hat sich in den letzten Wochen eine große Bedeutung als Unterstützung erarbeitet. Zuvor fungierte der Bereich als Widerstand; u.a. bildete sich hier im April und Mai ein Doppeltop aus. Sollte es daher für den US-Dollar signifikant unter die 130 JPY gehen, wäre Obacht geboten. Ein potentielles Warnzeichen gilt es aus charttechnischer Sicht jedoch zu thematisieren: Die Chartverlauf der letzten Wochen lässt sich auch in das Korsett einer potentiellen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen. Diese potentielle obere Trendumkehrformation hat sich aber noch nicht vervollständigt. Auch vor diesem Hintergrund gilt es, den Bereich 130 JPY / 131,3 JPY im Auge zu behalten.

Kurzum. Die fulminante Rally des US-Dollars speiste sich aus den hochgradig unterschiedlichen Ansätzen in der Geldpolitik der Notenbanken. Während die Bank of Japan auch zuletzt eine lockere Geldpolitik verfolgte, ging die US-Notenbank konsequent auf Leitzinsanhebungen. Nach den zuletzt unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlichten US-Verbraucherpreisen setzt man nun offenkundig auf ein weniger konsequentes Vorgehen der Fed. Aus charttechnischer Sicht lässt sich die aktuelle Gemengelage kurz und knapp, wie folgt zusammenfassen: Um die kurzfristige Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden, sollte der US-Dollar tunlichst nicht deutlich unter die 130 JPY zurücksetzen. Ein Ausbruch auf ein neues Bewegungshoch wäre hingegen das (technische) Startsignal zur Reaktivierung der Rally.