Wirtschaft Mehr Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland sind Ende Juni 2022 knapp 5,5 Millionen Personen tätig gewesen. Die Zahl der Beschäftigten stieg gegenüber Juni 2021 um 42.500 oder 0,8 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit.



Damit stieg die Beschäftigtenzahl zum sechsten Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Mai 2022 erhöhte sie sich um knapp 8.900 oder 0,2 Prozent. Deutlich überdurchschnittlich stieg die Beschäftigtenzahl gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+3,7 Prozent) sowie in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+3,5 Prozent).