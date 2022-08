Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Von Wegatech beauftragte Yougov-Studie(https://www.wegatech.de/ratgeber/yougov-studie-2022/) befragtEigenheimbesitzende im Alter von 25 bis 65 Jahren zu ihrer Strom- undEnergieversorgung- Zentrale Ergebnisse: 80 Prozent der Befragten beschäftigten sich in denletzten sechs Monaten mit ihrer Energieversorgung, 81 Prozent erachten dasThema autarke Energieversorgung als wichtig, etwa die Hälfte der Befragtenplanen die Anschaffung einer PV-Anlage in den nächsten zwei Jahren- PV-Anlagen und Wärmepumpen fürs Eigenheim bergen enormes Potenzial für dieEnergiewende - Politik muss über Vorteile aufklären, Unsicherheiten abbauenund Installationen finanziell verstärkt fördernSteigt der Marktpreis für Energie, will man selbst produzieren. Das fand auchWegatech , der überregionale Anbieter für Photovoltaikanlagen, Stromspeicher,E-Ladesäulen und Wärmepumpen, in einer Umfrage* unter Hausbesitzenden heraus.Eigenheimbesitzende wurden hier zu ihrer Strom- und Energieversorgung und ihrerHaltung zu autarker Energiegewinnung befragt. Knapp 80 Prozent der Befragtenhaben sich in den letzten sechs Monaten vermehrt mit autarker Strom- undEnergieerzeugung beschäftigt, knapp 50 Prozent davon aufgrund der derzeitexplodierenden Energiekosten. Darüber hinaus kommt das Thema Energie auch imZuge von Renovierungsmaßnahmen im Eigenheim auf. Muss die aktuelle Heizungersetzt werden, stellt sich die Frage, ob sich die Installation einerWärmepumpe, eventuell sogar in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage, lohnt."Aber ist das denn schon ausgereift?"Das Positive vorweg: Bereits jetzt ist es für 34 Prozent der befragtenEigenheimbesitzenden (sehr) wahrscheinlich, dass sie sich in den kommenden zweiJahren eine Photovoltaik-Anlage anschaffen, für 15 Prozent ist es (sehr)wahrscheinlich, dass sie eine Wärmepumpe installieren lassen. Obwohl die autarkeStrom- und Wärmeversorgung für 81 Prozent der Befragten (sehr) wichtig ist, sindviele Eigenheimbesitzende noch sehr zurückhaltend, was die Anschaffung einerPhotovoltaik-Anlage oder Wärmepumpe angeht. Von den im Schnitt 75 Prozent derBefragten, die dem Kauf einer Wärmepumpe oder PV-Anlage generell nochunentschlossen gegenüberstehen oder ihn gänzlich ausschließen, wirken vor allemdie Anschaffungskosten für durchschnittlich 48 Prozent abschreckend. Beiweiteren 15 Prozent sind es die baulichen Gegebenheiten, die die Anschaffungerschweren. Dazu gehören beispielsweise denkmalgeschützte Immobilien , aber auchzu kleine Dächer oder, im Fall einer Wärmepumpe, eine zu schlechte Dämmung oder