Die seit vier Wochen steigenden Aktien-Kurse lockern die "financial conditions" weiter - und machen damit faktisch die letzten beiden Anhebungen der Zinsen durch die Fed unwirksam! Und diese letzten beiden Anhebungen der Zinsen waren jeweils Riesen-Schritte von 0,75% - im Grunde stehen also die Leit-Zinsen in den USA nun nicht bei 2,5%, sondern (gemessen an den financial conditions) bei 1,0%! Damit verfehlt die Fed ihr Ziel der Bekämpfung der Inflation, denn steigende Aktien-Kurse und damit höhree Depot-Werte fördern den Konsum und verstärken damit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Die Bullen aber antizpieren bereits einen Zinssenkungs-Zyklus: die Inflation dürfte in der Tat ihren peak erreicht haben, aber eben auch noch lange sehr hoch bleiben. Daherwird die Fed in den nächsten Monaten an ihrem Zins-Kurs festhalten - und vermutlich den Märkten weitere Warnschüsse geben..

Hinweise aus Video:

1. Steigende Zinsen – enorme Sprengkraft für die Wirtschaft der USA

2. S&P 500: Rückkehr aus Bärenmarkt – Rezession der Preis für fallende Inflation?

