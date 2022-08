wallstreet:online: Sie haben die Produktion von 5000 wasserstoffelektrischen Lkw angekündigt. Eine Kampfansage an die internationale Konkurrenz?

Dirk Graszt: Tatsächlich sind kaum Hersteller lieferfähig. Erst recht nicht in den benötigten Mengen. Wir haben uns frühzeitig erfolgreich am Markt mit dem wichtigsten Fahrzeug positioniert – dem 40-Tonner. Diese schweren Lkw machen zwar nur 6 % der zugelassenen Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen in Deutschland aus, sind aber für 45 % der Emissionen der Gesamt-Lkw-Flotte in Deutschland verantwortlich. Mit wasserstoffelektrischen Lkw können wir dazu beitragen, die Straßen sauberer zu machen und den CO2-Ausstoß im Güterverkehr zu reduzieren. Bis 2030 müssen rund 240.000 Lkw über 7,5 Tonnen allein in Deutschland emissionsfrei fahren. Nachfrage ist da, eine Konkurrenzsituation nicht.