GameFi-Unternehmen Murasaki schließt Seed-Runde über 1,5 Mio. EUR unter Leitung eines japanischen Inkubationsfonds ab

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Murasaki, ein Spielestudio, das

dezentralisierte Spiele auf der Blockchain entwickelt, hat gerade eine

Seed-Runde in Höhe von 1,5 Millionen Euro abgeschlossen, die von Incubate Fund,

einer der größten japanischen Risikokapitalfirmen, die sich auf Investitionen in

der Startphase spezialisiert hat, geleitet wurde.



Der japanische und europäische Serienunternehmer und Entwickler Murasaki, der

von den Niederlanden aus tätig ist, hat das Ziel, die GameFi-Wirtschaft zu

verändern. Wir erleben derzeit eine Transformation der Gaming-Branche: Neue

Technologien wie die Blockchain öffnen neue Türen und schaffen endlose

Umsatzmöglichkeiten für Spieler wie Creator. Ganz im Sinne von Web3 will

Murasaki die Macht der Community nutzen und jedem, der Blockchain-Titel

entwickeln will, eine zukünftige Spiele-Engine zur Verfügung stellen.