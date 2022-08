Halo Collective ernennt Katie Field zur Verwaltungsratsvorsitzenden

TORONTO, 15. August 2022 /PRNewswire/ -- Halo Collective Inc. („Halo" oder das „Unternehmen") (NEO: HALO) (OTCQX: HCANF) (Deutschland: A9KN) gab heute die Ernennung von Katie Field, Chief Executive Officer von Halo, zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Der derzeitige Vorsitzende Ryan Kunkel ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, um sich auf andere berufliche Aktivitäten zu konzentrieren. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, ist Frau Field die zweite Frau, die als Verwaltungsratsvorsitzende und CEO eines börsennotierten Cannabisunternehmens fungiert, die erste ist Kim Rivers von Trulieve (CSE:TRUL).

Cassidy McCord, Director, sagte: „Es war eine offensichtliche Entscheidung, Katie als Verwaltungsratsvorsitzende zu berufen. Ihre demonstrierten Leistungen und ihre weibliche Perspektive sind genau das, was Halo in dieser kritischen Zeit benötigt. Mit Katie an der Spitze sind wir zuversichtlich, dass Halo die richtige Führungspersönlichkeit hat, um das führende Cannabisunternehmen an der Westküste zu werden und unsere Wettbewerbsvorteile zu nutzen, um weitere neue Wege zum Wohlbefinden zu beschreiten. Mit den umsichtigen und rechtzeitigen Maßnahmen, die sie ergriffen hat, um die Strategie auf das Kerngeschäft zu fokussieren und gleichzeitig erhebliche Kosten zu eliminieren, hat Katie das Unternehmen auf den richtigen Weg gebracht, um die Umsatzerlöse wieder zu verbessern und zur Profitabilität zurückzukehren."

Wenn Frau Field den Vorsitz übernimmt, verfügt sie über fast ein Jahrzehnt direkter Cannabis-Erfahrung in allen Bereichen des Unternehmens, einschließlich Strategie, Einzelhandel, Unternehmensentwicklung, Geschäftsentwicklung, Personal und Organisation, Recht und Regulierung sowie Investor Relations. Sie ist seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im April 2019 ein wichtiges Mitglied des Halo-Führungsteams. Sie war als Chief Strategy Officer, dann als President seit Februar 2020 und als Verwaltungsratsmitglied seit Juli 2021 tätig. Frau Field kam 2014 bei Costa Farms in die Cannabisbranche, wo sie die Beschaffung, den Aufbau und den Verkauf eines der fünf ursprünglichen vertikal integrierten Unternehmen in Florida leitete; anschließend betrieb sie eine Strategieberatungspraxis mit Schwerpunkt auf Cannabis und arbeitete auch bei MariMed als EVP of Corporate Development. Ihr Lebenslauf umfasst Positionen bei The Brookings Institution und Bain & Company. Sie hat einen MBA von der Columbia Business School und einen BA (hon) von der Stanford University.