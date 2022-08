JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit seinen Kennzahlen die Erwartungen am Markt übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Es dürfte Anleger ihr zufolge allerdings enttäuschen, dass Henkel die Gewinnprognose trotz der weiten Spanne nicht angehoben hat. Der Kurs könne wegen Gewinnmitnahmen unter Druck geraten./jcf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 07:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 07:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,22 % auf 64,80EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m