Bewerbungsphase für StartUps für den 5. MarkenSlam des Marketing Club Hamburg gestartet (FOTO)

Hamburg (ots) - 24 Bewerber Start-Ups, 5 innovative und eindrucksvolle

Businessideen im Finale und mit ForestGum ein würdiger Gewinner, der es kurz

danach auch in "Die Höhle der Löwen" schaffte - das war die tolle Bilanz des

letzten MarkenSlams im Jahre 2019. Nach nunmehr 2-jähriger Pause schreibt der

MCHH die Erfolgsgeschichte des MarkenSlams zur Förderung junger Marketing- und

Businesskonzepte weiter fort.



Am 27. Oktober findet der 5. MarkenSlam des Marketing Club Hamburg im Mindspace

am Rödingsmarkt 9, Hamburg statt. Zusammen mit dem langjährigen

Kooperationspartner WallDecaux sucht der MCHH auch 2022 wieder die beste neue

Gründungs- und Businessidee. Mehrere Start-ups treten LIVE in einem Kurz- Pitch

gegeneinander an und das Publikum entscheidet über die überzeugendste