Generationenvergleich So unterschiedlich versichern sich Jüngere und Ältere (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Jüngere Menschen sind beim Abschluss von

Versicherungen eher vorsichtig, ältere Generationen dagegen sind

Versicherungsprofis. Was ist dran an diesen Vorurteilen? Interne Daten des

digitalen Versicherungsmanagers CLARK (http://www.clark.de) geben Aufschluss

darüber, welche Versicherungen bei den jeweiligen Generationen hoch im Kurs

liegen - und ob es zusätzlich dazu auch Unterschiede in der

Versicherungsmentalität von Frauen und Männern gibt. Die Generationen werden

hierbei unterschieden in die Generation "Silent" (geboren 1928-1945), "Baby

Boomer" (geboren 1946-1964), "X" (geboren 1965-1979), "Y" (geboren 1980-1995)

und "Z" (geboren 1996-2010).



Auch die Gen Z ist versicherungsaffin