Führendes Unternehmen der Circular Economy refinanziert Credit Facility in Höhe von 125 Millionen Euro

Mülheim an der Ruhr (ots) - Die Oryx Stainless Group erhöht vor dem Hintergrund

gestiegener Rohstoffpreise und Liefervolumina ihre finanzielle Flexibilität mit

einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von 125 Millionen Euro und löst damit

frühzeitig die bestehende Fazilität ab. Die Refinanzierung gewährleistet

ausreichende Liquidität für die weitere Wachstumsplanung. Die syndizierte

Borrowing Base Kreditvereinbarung dient im Wesentlichen der Finanzierung des

Umlaufvermögens der europäischen Konzerngesellschaften sowie

Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Rohstoffabsicherungsgeschäften und

steht parallel zu einer Kreditvereinbarung in Thailand für das asiatische

Geschäft der Gruppe.



Der Darlehensvertrag wurde mit einem langjährig unveränderten Konsortium von

sechs Banken geschlossen und verfügt über eine Laufzeit von drei Jahren, ergänzt

um eine Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr. Auch eine Erhöhung des

Kreditvolumens auf bis zu 145 Millionen Euro ist optionaler Bestandteil der

Dokumentation. Zum Bankenkonsortium gehören die HSBC Deutschland als alleiniger

Bookrunner und Mandated Lead Arranger sowie Commerzbank, DZ Bank und Rabobank

(Mandated Lead Arranger) neben NRW Bank und Stadtsparkasse Düsseldorf (Lead

Arranger).