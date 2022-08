--------------------------------------------------------------

Studie: Urbane Seilbahnen

Düsseldorf (ots) - PwC hat verkehrliche, technische und wirtschaftliche

Potenziale für Seilbahnen in urbanen Räumen untersucht / Bahnen sind förderfähig

/ Vergleichsweise geringe Kosten für Investition, Betrieb und Instandhaltung /

Seilbahnen sind sehr sicher und umweltfreundlich - Bürger:innen dagegen oft

skeptisch





Staus und dichter Pendlerverkehr, Abgas- und Lärmbelästigung gehören gerade ingrößeren Städten zum Alltag. Eine der wichtigsten Alternativen, der ÖffentlichePersonennahverkehr (ÖPNV), stößt vielerorts an seine Kapazitätsgrenzen. Gefragtsind daher innovative Lösungen. Dazu zählen Seilbahnen. Und die könnten den ÖPNVkünftig auch in Europa und Deutschland als umweltfreundliches undwirtschaftliches Verkehrsmittel ergänzen - zumal das Bundesministerium fürDigitales und Verkehr (BMDV) Seilbahnen seit 2020 dem förderfähigen Teil desÖPNV zurechnet. In der Studie "Urbane Seilbahnen im ÖPNV. Innovativ, nachhaltig- und ein sinnvoller Lösungsansatz?" beschreibt die Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland die potenziellen Nutzen von Seilbahnen alsVerkehrsmittel sowie in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht.Verkehrsmittel mit Tradition - und vielen VorteilenSeilbahnen sind ein Verkehrsmittel mit Tradition: Schon seit dem 15. Jahrhunderthalfen an Seilen befestigte Körbe den Menschen über Flüsse und Schluchtenhinweg. Im 20. Jahrhundert waren Seilbahnen vorwiegend touristischeAttraktionen, bevor sie zur Jahrtausendwende immer häufiger als städtischesVerkehrsmittel zum Einsatz kamen, vor allem in Metropolen in Südamerika undAsien. Nun geraten sie wieder zunehmend in den Fokus von Stadtplaner:innen,bieten sie doch gegenüber anderen Verkehrsmitteln sowie technisch undwirtschaftlich zahlreiche Vorteile. Dies gilt vor allem für Luftseilbahnen bzw.Seilschwebebahnen gegenüber Standseilbahnen, die eher Zahnradbahnen ähneln.Maximilian Rohs, Senior Manager Infrastructure & Mobility bei PwC Deutschland,sagt: "Luftseilbahnen haben eine hohe maximale Taktdichte, dieUnfallwahrscheinlichkeit ist sehr gering, was sie zu einem sehr pünktlichenVerkehrsmittel macht." Seilbahnen transportieren rund 6000 Fahrgäste pro Stunde.Das entspricht etwa einer Metro. Demgegenüber können Straßenbahnen etwa 2000 bis3000 Personen pro Stunde bewegen, Busse 600 bis 1000.