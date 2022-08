Der Ölgigant will den Gewinn nutzen, um Schulden abzubauen und in eine umfangreiche Erweiterung seiner Produktionskapazität zu investieren. Aramco setzt darauf, dass die Ölnachfrage für den Rest des Jahrzehnts weiter steigen wird, auch wenn die Welt sich von fossilen Brennstoffen verabschieden will.

"Unsere Rekordergebnisse für das zweite Quartal spiegeln die steigende Nachfrage nach unseren Produkten wider - insbesondere als kostengünstiger Produzent mit einer der niedrigsten Kohlenstoffintensitäten in der Branche", zitiert CNBC Aramco-Präsident und CEO Amin Nasser.

Die Ergebnisse sind auch ein großer Gewinn für die saudi-arabische Regierung, die zur Finanzierung der Staatsausgaben stark auf die Aramco-Dividende angewiesen ist. Aramco erklärte, dass die Dividendenausschüttung von 18,8 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal beibehalten werde. Sie sei durch den Anstieg des freien Cashflows gedeckt. Das Königreich meldete für das zweite Quartal einen Haushaltsüberschuss von 21 Milliarden US-Dollar.

Energieunternehmen erleben in diesem Jahr einen Boom. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine brachte die Weltmärkte in Aufruhr und ließ die Ölpreise auf über 100 US-Dollar pro Barrel steigen. Die Raffineriegewinnspannen schnellten in die Höhe. Aramco profitiert sowohl von der hohen Produktion als auch von den Verkaufspreisen.

Aramco ging 2019 in Riad an die Börse, befindet sich aber immer noch zu 94 Prozent in Staatsbesitz. Aramco-Aktien haben in diesem Jahr um 25 Prozent zugelegt. Die Marktbewertung liegt bei 2,4 Billionen US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion