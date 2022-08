JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Europäische Internetwerte hätten nach der Kurskorrektur und den gekappten Markterwartungen im zweiten Halbjahr wieder Luft nach oben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Onlineportal-Betreiber Scout24 habe eine hohe Sichtbarkeit und verfüge über mehrere Wachstumstreiber. Sein potenzieller Markt habe sich zudem signifikant vergrößert./jcf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2022 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,49 % auf 58,00EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m