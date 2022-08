BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das Spezialpharma-Unternehmen liefere weiter und habe nun mehrere Quartale hintereinander eine stetige Margenverbesserungen erreicht sowie ein ordentliches Wachstum aus eigener Kraft erzielt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Einfluss der Inflation sei bislang begrenzt./laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,74 % auf 27,15EUR erreicht.