Alle Geschäftsfelder mit positiver Entwicklung im zweiten Quartal 2022 Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 wirkte sich die fortschreitende Beruhigung der Corona-Situation bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA positiv aus. So konnten alle Geschäftsfelder teils deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen erzielen. Im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen, wurde die Entwicklung dabei in der ersten Jahreshälfte noch durch zwei Faktoren gebremst: Zum einen bewegte sich die Anzahl der Fernreisen, bei denen besonders viele neue Bilder als Grundlage für hochwertige Fotoprodukte entstehen, noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Zudem sind nach zwei Corona-Jahren auch die älteren Bildervorräte der Konsumenten inzwischen weitgehend "verarbeitet". Der daraus resultierende Fotomangel schlug sich vor allem beim Absatz des Bestsellers CEWE FOTOBUCH nieder, der trotz einer wieder deutlichen Steigerung im zweiten Quartal auf Halbjahresbasis noch gut 15 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau aus 2019 lag. Eine dynamische Geschäftsentwicklung innerhalb des zweiten Quartals lässt den Vorstand jedoch optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf und dabei insbesondere auch auf das wichtige Weihnachtsgeschäft blicken. Zum anderen belasteten die teils massiven Anstiege bei Einkaufspreisen sowie Logistik-, Versand- und Energiekosten die Ertragsseite. Hier wurde und wird mit entsprechenden Erhöhungen der Verkaufspreise gegengesteuert, die in der zweiten Jahreshälfte und damit vor allem auch im Weihnachtsgeschäft zu wieder verbesserten Deckungsbeiträgen führen sollen. Angesichts der starken Marktposition als Premium-Anbieter geht der Vorstand dabei davon aus, dass diese Preisanpassungen ebenso wie der allgemeine Inflationsdruck keine nennenswerten negativen Effekte auf den Fotofinishing-Absatz haben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer