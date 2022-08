Ratingen (dts Nachrichtenagentur) - Die Höhe der geplanten Gasumlage soll 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen. Das teilte der Marktkoordinator Trading Hub Europe (THE) am Montag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer