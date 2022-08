Daewoong Pharmaceutical gibt die Freigabe des IND-Antrags für DWP213388 durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA bekannt. DWP213388 ist ein neuartiger irreversibler, oral einzunehmender, doppelt wirkender Hemmstoff für Autoimmunerk

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - DWP213388 ist ein neuartiger

Dual-Target-Inhibitor, der gleichzeitig pathogene T-Zellen und B-Zellen bei

einer Reihe von Autoimmunkrankheiten hemmt



Daewoong Pharmaceutical, ein börsennotiertes südkoreanisches Pharmaunternehmen,

das Arzneimittel entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt, gab heute

bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA den Antrag auf

Einleitung einer klinischen Phase-I-Studie mit DWP213388, einem neuen

Arzneimittelkandidaten zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten, genehmigt hat.





Seng-ho Jeon, CEO von Daewoong Pharmaceutical, sagte: "Daewoong Pharmaceuticalplant, die Entwicklung verschiedener neuer Medikamente wie DWP213388 inKooperation mit globalen Lizenznehmern für Patienten mit Autoimmunerkrankungenanzuführen." Er fügte hinzu: "Wir werden dazu beitragen, die Lebensqualitätvieler Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern, die unter dem Mangel anHeilung leiden."Bei der geplanten klinischen Phase-1-Studie handelt es sich um einedoppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie mit einer und mehrerenDosierungsstufen an 80 gesunden Probanden. Sie wird die Sicherheit,Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von DWP213388 als neuartige Strategie zurBehandlung von Autoimmunerkrankungen bewerten. Die Studie wird voraussichtlichim zweiten Halbjahr 2022 in den USA beginnen.Im Gegensatz zu aktuellen Behandlungen, die sich im Allgemeinen daraufbeschränken, nur B- oder T-Zellen zu hemmen, ist DWP213388 einDual-Target-Inhibitor, der gleichzeitig B- und T-Zellen hemmt und somit einhöheres Wirksamkeitspotenzial hat als herkömmliche Behandlungen mit nur einerWirkung. Es hemmt selektiv sowohl die Bruton-Tyrosinkinase (BTK) als auch dieInterleukin-2-induzierbare T-Zell-Kinase (ITK). Daewoong hat gezeigt, dass diesedoppelte Aktivität in einer Reihe von präklinischen Modellen sicher und wirksamwar, um Autoimmunerkrankungen zu verhindern oder zu reduzieren.Laut Research And Markets, einem globalen Marktforschungsinstitut, wächst derglobale Markt für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen mit einerdurchschnittlichen jährlichen Rate von 4,2 % und wird bis 2025 voraussichtlich153 Milliarden Dollar (etwa 200 Billionen KRW) erreichen.