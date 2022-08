Spanien kämpft weiter gegen Waldbrände

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien haben Löschtrupps auch am Montag weiter gegen mehrere Waldbrände gekämpft. Ein Feuer rund 60 Kilometer nordöstlich von Alicante zerstörte nach Angaben des staatlichen TV-Senders RTVE seit Samstag etwa 3500 Hektar Wald. Rund 1000 Menschen hätten in der Gegend des Ortes Pego vorsorglich ihrer Häuser verlassen müssen. In der autonomen Gemeinschaft von Valencia gab es noch zwei weitere, wenn auch kleinere Waldbrände.

Ein weiterer großer Waldbrand wütete in der Region um den Ort Añón de Moncayo etwa 70 Kilometer westlich der Großstadt Saragossa in Aragonien. Dort hatten am Wochenende etwa 1500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle und habe bisher etwa 8000 Hektar zerstört. Bei einem Brand bei Murcia im Süden, der durch einen Blitz ausgelöst worden sein soll, entspannte sich die Lage indes etwas, wie RTVE berichtete.