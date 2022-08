FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag seine zum Wochenschluss erlittenen Kursverluste ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung litt nach einem verhaltenen Handelsstart unter einer breit angelegten Stärke des US-Dollar und sackte unter 1,02 Dollar. Der Euro erreichte bei 1,0187 Dollar den tiefsten Stand seit einer Woche. Am Mittag kostete ein Euro 1,0198 Dollar und damit rund einen halben Cent weniger als am Freitagabend.

Schwache Konjunkturdaten aus China sorgten am Devisenmarkt für eine hohe Nachfrage nach dem Dollar, der in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als Hort der Stabilität gefragt ist. So verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die chinesische Industrieproduktion verlor unerwartet an Schwung.