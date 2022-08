(Neu: Davy-Analyst im dritten Absatz, Einstieg)



BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat infolge der eingetrübten Konsumlaune deutlich an Kunden verloren. Zwar stieg die Zahl der aktiven Kunden im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 4 Prozent auf acht Millionen, allerdings sind das über 500 000 weniger als noch in den Monaten Januar bis März. Mit Blick auf die Jahresziele gab sich Konzernchef Dominik Richter am Montag in einer Telefonkonferenz mit Analysten unterdessen offenbar zuversichtlich. Gegen Mittag legten die Aktien um gut acht Prozent auf 32,54 Euro zu.

Zudem ließ der Manager Hoffnung aufkommen, dass das Mittelfristziel bis 2025 von 10 Milliarden Euro Umsatz erreichbar sei. Branchenexperte Alex Short vom Analysehaus Davy Research äußerte sich durchaus positiv. Das Unternehmen entwickle sich weiterhin bemerkenswert und wachse - anders als andere Corona-Profiteure - auf Jahresbasis weiter. Gleichwohl gebe es erste Anzeichen, eines nachlassenden Schwungs bei den Kundenzahlen, während die hohe Inflation und der schwache Euro der Umsatzentwicklung zugutekomme.