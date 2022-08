BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat sich irritiert über Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz zu einer flächendeckenden Maskenpflicht im Herbst geäußert. "Der Bund wird von sich aus keine flächendeckende Maskenpflicht in Deutschland einführen. Eine Maskenpflicht in Innenräumen liegt in den Händen der Länder", sagte Dürr am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es seien aber die Ministerpräsidenten der Union gewesen, die zahlreiche Instrumente für den Herbst wollten.

Dürr sagte: "Wenn Herr Merz die Maskenpflicht ablehnt, ist davon auszugehen, dass die unionsgeführten Bundesländer sie auch nicht einführen werden. Das hielte ich im Übrigen für richtig: Nach heutigem Stand ist eine Maskenpflicht in Innenräumen nicht notwendig." Deswegen sollten die Länder sie auch nicht pauschal anordnen, nur weil sie ab Oktober die Option haben. Merz hatte sich gegen eine flächendeckende Maskenpflicht im Herbst ausgesprochen.