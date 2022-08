Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

BUND Future an der Börse Eurex hat ein Plus von +0,15 % auf 155,9EUR erreicht.

So verlangsamte sich in China das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die Industrieproduktion des Landes verlor unerwartet an Schwung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach einem verhaltenen Handelsstart in den Gewinnbereich gedreht. Am Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 156,01 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,95 Prozent.

