Asante Gold gibt Neuzugänge in Führungsteam bekannt

Adriano Sobreira kann in der Bergbaubranche eine internationale Erfahrung von 40 Jahren vorweisen und verfügt über umfassendes Know-how bei der Umsetzung von Sicherheits-, Kosten- und Produktivitätsinitiativen. Bevor er zu Asante kam, fungierte Adriano Sobreira als Vice President und General Manager der Mine Bald Mountain von Kinross in den USA sowie als Vice President und General Manager der Goldmine Chirano, die Asante kürzlich erworben hat.

Frau Manteaw-Kutin bringt eine juristische Erfahrung in der Bergbau- und Telekommunikationsbranche von über 17 Jahren bei Asante ein. Vor ihrer Ernennung war Juliet Manteaw-Kutin als Head of Legal, Corporate Affairs und Company Secretary von AngloGold Ashanti (Ghana) Limited tätig, wo sie ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellte und einen hohen Standard in puncto Rechtspraktiken und Governance von AngloGold Ashanti und dessen Tochtergesellschaften in Ghana gewährleistete. Juliet fungierte als Chairperson des Legal and Legislative Committee der Ghana Chamber of Mines. Sie wird von ihren Kollegen respektiert und ist eine gefragte Konferenzrednerin in den Bereichen Bergbau und Governance.

Dave Anthony, President and CEO von Asante, sagte: „Wir freuen uns, Juliet und Adriano im Team von Asante willkommen zu heißen. Die nachweislichen Stärken, die sie bei Asante einbringen, unterstützen unsere Initiativen, ein erstklassiges Bergbauunternehmen in Westafrika mit einer erstklassigen Governance und operativer Exzellenz zu werden. Nach dem Erwerb der Goldmine Chirano ist Asante durch diese Neuzugänge in der Lage, durch Synergien aus den Minen Bibiani und Chirano einen Wert zu schaffen.“

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldmine Bibiani mit einer prognostizierten Produktion von 175.000 Unzen Gold in den nächsten 12 Monaten, hat die Akquisition der Goldmine Chirano, eines aktiven Tagebau- und Untertagebaubetriebs unmittelbar südlich der Goldmine Bibiani, von Kinross Gold Corporation abgeschlossen und entwickelt seine Goldmine Kubi zur Produktion, die alle auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti liegen. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Asante ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.