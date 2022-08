DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT EHRT DEN LEGENDÄREN KANADISCHEN PIANISTEN UND JAZZ-RIESEN OSCAR PETERSON AUF EINER NEUEN 1-DOLLAR-UMLAUFMÜNZE

TORONTO, 15. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint ehrt einen der größten Musiker, den die Welt je gesehen hat, indem sie eine neue 1-Dollar-Gedenkmünze herausgibt, die das Leben und das künstlerische Vermächtnis von Kanadas Oscar Peterson feiert. Oscar Peterson, der von dem großen Jazzmusiker und Bewunderer Louis Armstrong als „der Mann mit den vier Händen" bezeichnet wurde, stieg durch mehr als sechs Jahrzehnte elektrisierender Klavierauftritte und unvergesslicher Kompositionen wie Hymn to Freedom, Blues Etude und The Canadiana Suitean die Spitze der Musikwelt auf. Die Münze wurde heute vor Familie und Freunden in der Roy Thompson Hall in Toronto enthüllt, einer Bühne, die Herrn Peterson gut bekannt ist. Sie wird ab dem 15. August, seinem Geburtstag, in Umlauf gebracht.

„Ich freue mich sehr, dass Oscar Peterson, der erste kanadische Musiker, der auf einer Umlaufmünze erscheint, als einer der weltweit angesehensten und einflussreichsten Jazzkünstler aller Zeiten gewürdigt wird", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Mr. Petersons Musik und seine legendären Auftritte haben Millionen von Musikliebhabern in Kanada und auf der ganzen Welt Freude bereitet, und wir sind stolz darauf, ihn mit dieser Münze für seine außergewöhnlichen Beiträge zur kanadischen Musik und Kultur zu ehren."

Die Oscar-Peterson-Gedenkmünze für den Umlauf wurde vom Künstler Valentine De Landro entworfen, einem versierten Comiczeichner, Illustrator und Designer aus Ajax, Ontario. Sein Entwurf zeigt Oscar Peterson am Klavier, seine Hände in voller Bewegung, aus der sich eine fließende Tonleiter mit den beiden Schlusstakten seiner berühmten Hymne an die Freiheitergibt. Der Name von Herrn Peterson vervollständigt das Design.

„Im Laufe seiner Karriere erhielt Oscar viele Auszeichnungen und Ehrungen, die ihm alle sehr viel bedeuteten. In den fast fünfzehn Jahren, die seit seinem Tod vergangen sind, sind weitere hinzugekommen. Sie alle sind demütigend. Sie alle sind eine Quelle des Stolzes. Dass diese für den Umlauf bestimmte Gedenkmünze sein Konterfei trägt, hätten sich weder er noch ich je vorstellen können", sagte Kelly Peterson. „Das Wissen, dass Kanadier heute und in Zukunft diese Münze in den Händen halten und an Oscar Peterson erinnert werden oder inspiriert werden, zum ersten Mal etwas über ihn zu erfahren, ruft schwer zu beschreibende Gefühle hervor. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Oscar war ein großer Pianist und Komponist. Er war ein entschiedener Verfechter der Menschenrechte. Vor allem war er immer ein stolzer Kanadier. So wie seine Musik zeitlos ist, wird er nun für immer Teil des kanadischen Bewusstseins sein"