UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer früheren Gewinnwarnung und den detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal von 101 auf 91 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen reduziert, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie. Grundsätzlich schienen die Geschäfte des Bremsenspezialisten gut zu laufen - aber nur außerhalb Chinas. Knorr rechne nun wohl erst mit einer Erholung in China nach 2025. Weier hält das schon eher für denkbar./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 15:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 15:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,35 % auf 53,90EUR erreicht.