Air-Berlin-Insolvenzverwalter hat bislang 350 Millionen Euro eingetrieben / Fünfter Jahrestag der Pleite / Insolvenzverwalter hält an Vergütungsanspruch fest

Berlin (ots) - Die Abwicklung der ehemals zweitgrößten deutschenFluggesellschaft Air Berlin zieht sich auch fünf Jahre nach der Pleite weiterhin. "Dieses Verfahren ist bislang weder beendet, noch auch nur im Ansatzabschlussreif", sagt der zuständige Insolvenzverwalter Lucas Flöther imCAPITAL-Interview. Erstmals zieht der bekannte Sanierungsexperte dort eineZwischenbilanz seiner bisherigen Arbeit: "Alles in allem konnten wir seitVerfahrenseröffnung bereits rund 350 Millionen Euro zur Masse ziehen."Air Berlin meldete genau vor fünf Jahren, am 15. August 2017, rund 40 Jahre nachder Gründung Insolvenz an. Mit 1,3 Millionen Gläubigern und Forderungen vonmehreren Milliarden Euro gilt das Insolvenzverfahren als eines der größten undkompliziertesten in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. InsolvenzverwalterFlöther sagt, er habe von Anfang an damit gerechnet, dass er rund zehn Jahre fürdie Abwicklung brauchen werde. Zeitweise habe er mit über 100 Mitarbeitern nachmöglichen Werten, Forderungen, Anfechtungs- und Haftungsansprüchen geforscht.Dieses Verfahren sei "von besonders vielen Überraschungen geprägt", sagt Flötherheute.Für viel Aufsehen sorgte auch das Honorar für den Insolvenzverwalter. Flötherhatte ursprünglich einen Vergütungsantrag in Höhe von 26 Millionen Euro gestelltund das mit der hohen Zahl an Gläubigern begründet. Diese im Gesetz vorgeseheneBerechnung kassierte der Bundesgerichtshof jedoch kürzlich in einerGrundsatzentscheidung. Flöther hat mittlerweile einen neuen Antrag eingereicht,über den bislang noch nicht rechtskräftig entschieden worden sei. "Der bewegtsich in ähnlicher Größenordnung wie zuvor", sagt Flöther.Link zum ganzen Interview auf CAPITAL+: https://ots.de/HxYq7JPressekontakt:Jenny von ZepelinLeitende Redakteurin CAPITALMail: mailto:zepelin.jenny@capital.deTel.: 0172-9921391http://www.capital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/5297030OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien