JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,80 Euro belassen. Die meisten europäischen Lebensmittelhändler hätten in der Berichtssaison zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter ihnen auch Ahold und Metro. Die Ausnahme seien die französischen Supermarktbetreiber gewesen. Er verwies zudem darauf, dass die Lebensmittelhändler zudem vor größeren Herausforderungen stehen, mit der Inflation in Europa im Vergleich zu den USA klarzukommen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 00:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 03:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,02 % auf 27,33EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,80

Kursziel alt: 32,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m