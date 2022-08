Jackery feiert am 31. August von 15:00 bis 16:00 Uhr in Halle 3.2, Stand 111, die Markteinführung seines neuen Flaggschiffprodukts. Andere IFA-Teilnehmer lädt der Jackery-Messestand vom 2. bis 6. September ein, Produkte aus dem gesamten Sortiment für ein unabhängiges Leben im Freien zu erkunden. Als einer der weltweit bedeutendsten Technologie-Marktplätze ist die IFA ein Treffpunkt für wichtige Händler, Einkäufer sowie Experten aus Industrie und Medien. Für Jackery ist die Veranstaltung eine Gelegenheit, die Marke als globaler Branchenführer weiterzuentwickeln und mit potenziellen Partnern in Kontakt zu treten.

FREMONT, Kalifornien, 15. August 2022 /PRNewswire/ -- Der führende Anbieter von Solarenergie, Jackery, hat Pläne veröffentlicht, ein neues Flaggschiff-Produkt auf der IFA 2022 im September in Berlin vorzustellen. Unter dem Motto „Mehr als nur schnell" ermutigt Jackery Camper dazu, die Natur ganz ohne Einschränkungen zu genießen. Hierzu unterstützt Jackery eine Reihe von Energiebedürfnissen, von Generatoren über Ladegeräte bis hin zu Kochgeräten. Der kommende Solargenerator 1000 Pro wird das neue Flaggschiff-Produkt der Zukunft und ist ein weiterer Beweis für das Engagement der Marke in puncto technische Innovation und Design.

Der brandneue Solargenerator 1000 Pro von Jackery bietet eine Reihe von Upgrades gegenüber dem sehr beliebten Jackery Solargenerator 1000. Die Pro-Edition ermöglicht es Benutzern, endlosen grünen Strom zu genießen, wo immer sie hingehen – mit der schnellsten Solar- und Wandaufladung. Weitere Details zum Produkt, einschließlich Laderate, Größe und weitere Funktion werden mit der offiziellen Enthüllung am 31. August veröffentlicht.

Jackery bietet ein komplettes Stromerzeugungs-, Speicher- und Ausgabesystem und umfasst langlebige Solarmodule mit hohem Umwandlungswirkungsgrad sowie eine Reihe verschiedener tragbarer Powerstations. Neben dem Solargenerator 1000 bietet Jackery auch leistungsstarke, doppelseitige 200-W-Solarmodule an, die sich für Camping, Angeln oder Jagen im Gelände eignen, aber dennoch klein genug sind, um problemlos in den Kofferraum eines Autos zu passen. Das Spitzenmodell, der Jackery Solargenerator 2000 Pro, der im Mai 2022 in New York auf den Markt kam, ist in der Lage, die meisten Geräte und Werkzeuge für Outdoor-Aktivitäten oder bei Stromausfall zu Hause mit Strom zu versorgen – Pellet-Smoker, Mini-Kühlboxen, Fahrräder, Kühlschränke, Klimaanlagen und mehr.

Jackery wurde ursprünglich von Enthusiasten erneuerbarer Energien entwickelt und hat sich als wegweisende Solarstrom-Marke etabliert. Seit 2012 verzeichnet Jackery Spitzenumsätze auf einer Reihe wichtiger E-Commerce-Plattformen, darunter Best Sellers auf Amazon und Amazon's Choice, und wird von über 100 autorisierten Medien und Organisationen auf der ganzen Welt anerkannt. Die Marke hat weltweit mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft und verfügt seit 2018 über eine globale Präsenz, die sich von den USA über Europa, Japan und China erstreckt.

Weitere Informationen zur IFA 2022 finden Sie unter Jackery.com.

Über Jackery

Jackery wurde 2012 in Kalifornien gegründet und ist der weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer und umweltfreundlicher Energielösungen für den Außenbereich. Das Unternehmen ist die weltweit meistverkaufte Marke für Solargeneratoren und wird von über 100 autorisierten Medien und Organisationen auf der ganzen Welt anerkannt. Seit 2018 hat Jackery weltweit mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft und eine Präsenz von den USA bis nach Europa, Japan und China.

Als Pionier des Solargenerator-Konzepts bietet Jackery eine Reihe tragbarer, vielseitiger, grüner Generatoren an, die alle Outdoor-Anforderungen erfüllen – vom Aufladen eines Mobiltelefons oder Laptops bis hin zur Stromversorgung großer Koch- und Heizgeräte oder Lampen. Die Produkte wurden von Amazon als Bestseller ausgewählt und sind seit 2020 in Amazon's Choice enthalten.

Bis heute hat Jackery 21 renommierte internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award, den A' Design Award and Competition und den CES Innovation Award. Die New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide und weitere Medien haben Jackery zu einem der besten Solargeneratoren auf dem Markt gekürt.

Medienkontakt: marketing@jackery.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877045/76501f3979a1c01e299488aa2cc5099.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg