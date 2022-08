BONN (dpa-AFX) - Mit rund 200 Traktoren sind Bauern am Montag nach Bonn gekommen, um vor dem dortigen Dienstsitz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu demonstrieren. An der Kundgebung unter dem Motto "Wir ackern für den Frieden" hätten mehr als 500 Menschen teilgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

Landwirte demonstrieren mit 200 Traktoren in Bonn

