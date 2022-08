US-Präsident Joe Biden will das historische Gesetz im Kampf gegen die Klimakrise noch diese Woche unterschreiben. Nach dem Senat stimmte am Freitag das Repräsentantenhaus in Washington für das Paket, das Klima- und Sozialprogramme mit 430 Milliarden US-Dollar fördert. Gut 370 Milliarden US-Dollar sind für Klima- und Energieausgaben vorgesehen. Die Subventionen fließen sowohl in den Bau neuer Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke als auch in Kaufprämien für Elektroautos und private Solaranlagen.

Unter anderem sieht der Gesetzesentwurf eine Anhebung der Investitionsfreibeträge auf 30 Prozent vor. Diese Freibetragshöhe soll für das nächste Jahrzehnt gelten. "Das ist die Art von Maßnahme der US-Regierung, die das Wachstum, das wir jetzt sehen, tatsächlich beschleunigen wird", so Peter Faircy, CEO von SunPower, gegenüber CNBC. Der Aktienkurs des Solarzellenherstellers ist erst in der vergangenen Woche um 6,7 Prozent gestiegen. Die Konkurrenz, etwa Maxeon Solar und First Solar schossen sogar 19,3 und 13,4 Prozent in die Höhe. JPMorgan und Keybank stuften First Solar aufgrund dieses starken Aufwinds auf "Übergewichten" hoch. Außerdem stuften die JPMorgan- Analysten die Aktien des Windkraftanlagenbauers TPI Composites auf "Übergewichten" hoch.