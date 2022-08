Dazu kommen die bekannten Konjunktur-, Zins- und Inflationssorgen, die immer schlimmere Ausmaße annehmen. Eine Reihe von Frühindikatoren deuten auf einen globalen Abschwung hin – vor allem in den drei größten Volkswirtschaften der Welt: USA, China und Euroraum. Der Internationale Währungsfonds zeichnet bereits ein düsteres Bild von der Lage der Weltwirtschaft. „Auf eine zaghafte Erholung im Jahr 2021 folgen zunehmend düstere Entwicklungen im Jahr 2022“, heißt es in dem neuen IWF-Bericht. Demzufolge gehen die Ökonomen nun nur noch von einem globalen Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent aus. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im April angenommen. In Deutschland soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach nur noch um 1,2 Prozent wachsen. Im Mai hatte der IWF noch ein Wachstum von rund zwei Prozent für 2023 und 2022 prognostiziert.

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Vergleich zum Vorjahr im Juli um 7,5 Prozent gestiegen. Im Juni lag der Wert bei 7,6 Prozent, im Mai bei 7,9 Prozent. Der Juli war der zweite Monat in Folge, in dem die Teuerung sank – allerdings bleibt die Teuerungsrate weiterhin auf hohem Niveau und für die meisten Menschen war diese Abschwächung kaum spürbar. Die Inflation in den USA kletterte im Juni auf 9,1 Prozent, weshalb die US-Notenbank Fed Ende Juli auf eine Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent angehoben hatte. Dies war bereits die vierte Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr.

Um dem steigenden Preisniveau entgegenzuwirken, hat die EZB Ende Juli 2022 beschlossen, den Leitzins im Euroraum auf 0,5 % anzuheben. Immer mehr Kreditinstitute bereiten die Abschaffung des Negativzinses für geparkte Gelder vor.

Auf die Sparer hat dies noch keine Auswirkungen, Zinspapiere und Sparkonten bleiben schwach. Zugleich ziehen die Kosten für Finanzierungen an, sie liegen bei Immobiliendarlehen zwischen drei und 3,5 Prozent. Immerhin: „Die Erwartungen an die nächsten Leitzinserhöhungen sind jetzt bereits größtenteils eingepreist und Konjunktursorgen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie wirken bremsend auf den Zinsanstieg“, erklärt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG.

Die Gemengelage ist also schwierig, ein Ende der Probleme ist nicht in Sicht, und der Winter, in dem die Energiekrise ihren Höhepunkt finden könnte, steht noch bevor. Auf der anderen Seite erhöht jede Schreckensmeldung das Potenzial für positive Überraschungen – denn je näher der Boden kommt, desto eher folgt auch eine positive Wende. So schreibt Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank bei CAPinside: „In der Urlaubszeit ist es am Aktienmarkt normalerweise ruhig. Dieses Jahr dagegen ist an der Börse eher mit einem „Aktiv-Urlaub“ zu rechnen. Es deuten sich Entwicklungen an, die die Aktienstimmung stabilisieren. Eventuell werden damit die schwer einschätzbaren Krisen nicht komplett gelöst, doch ist ein weiterer Aktieneinbruch nicht mehr wahrscheinlich.“

Zwar lassen sich keine seriösen Prognosen stellen, wo welcher Index am Ende des Jahres stehen wird, klar ist aber weiterhin: Gut ausgewählte Aktien bleiben das Gebot der Stunde. Nach allen geopolitischen und volkswirtschaftlichen Krisen haben die Börsen die Kursverluste schnell wieder aufgeholt, trotz des Platzens der Dotcom-Blase, den Terrorangriffen vom 11. September 2001, der weltweiten Finanzkrise und dem Jahrhundert-Desaster Corona. Generell gilt somit, dass Aktien bei einer Haltedauer von mindestens fünf Jahren so gut wie kein Risiko darstellen!

Ausblick

Die Aussichten bleiben schwierig, aber natürlich nicht hoffnungslos. Auch wenn es wie ein allzu erbauliches Kalendersprüchlein klingt: Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Die Kapitalmärkte sind eben von Erwartungen und Hoffnungen getrieben, sodass eine kleine Veränderung sich schnell positiv auf die gesamte Stimmung auswirken kann. Zumal vieles darauf hindeutet, dass die Märkte die vielfältigen Krisen mittlerweile eingepreist haben und die Börsen nur auf den finalen Impuls warten, um sich – vielleicht langsam, aber zumindest stetig – wieder auf Erholungskurs zu begeben. Der DAX hat beispielsweise im Juli rund 5 Prozent zugelegt, gemessen am Tiefstand von rund 12.400 Punkten. In der ersten Woche des Monats hat sich der deutsche Leitindex sogar um fast 1000 Punkte, also annähernd sieben Prozent erholt. Das sind Zeichen, die für die nähere Zukunft Hoffnung geben.

Vor der längeren Zukunft muss Aktionären ohnehin nicht bange sein. Dass die Kapitalmärkte auf diese Sammlung von Schreckensnachrichten der vergangenen Monate höchst sensibel reagieren, versteht sich beinahe von selbst. Wir befinden uns zwar mitten in einem Bärenmarkt, was technisch bedeutet, dass Aktien um 20 Prozent oder mehr innerhalb einer Periode gefallen sind. Wann die Erholung einsetzt, ist nicht abzusehen, aber Grund für Panik besteht vor allem mit Blick auf die historische Erfahrung nicht. Der durchschnittliche Zeitraum eines Bärenmarktes, den wir bereits zum 15. Mal seit dem Zweiten Weltkrieg erleben, liegt bei weniger als zehn Monaten (289 Tage). Laut Daten der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch dauert ein Bärenmarkt, sobald er einmal offiziell bestätigt ist, durchschnittlich nur weitere drei Monate. Damit dürfte sich, gemessen am Durchschnitt, auch die aktuelle Verlustphase bald erledigt haben.

Das heißt: Wir glauben fest an die Anlageklasse Aktie und raten weiterhin dazu, sich nicht vom Aktienmarkt abzuwenden, sondern vielmehr gezielt interessante Fondsanteile zu erwerben und sich frühzeitig für den Rebound zu positionieren. Der günstige Einstieg ist der erste Weg zum Gewinn. Das allgemeine Umfeld bleibt langfristig aktienfreundlich und damit intakt – und Aktien sind der beste Schutz vor der Geldentwertung und negativen Veränderungen, beispielsweise am Immobilienmarkt.

Wichtig ist, dabei die allgemeinen, übergeordneten Entwicklungen nicht aus den Augen zu verlieren. Von der Nachhaltigkeit über die digitale Transformation bis hin zu neuen, entwicklungsstarken Wirtschaftsregionen: Solche und mehr Themen müssen beobachtet werden, um frühzeitig von Trends zu profitieren. Wir finden mit Ihnen gemeinsam den richtigen Weg, Ihr Vermögen nach Ihren Vorstellungen anzulegen. Damit bleiben wir bei ARGENTUM jederzeit Ihr verlässlicher Partner für Ihre Fonds-Vermögensverwaltung – und das in jeder Marktphase!