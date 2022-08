VIA optronics AG ernennt Roland Chochoiek zum Chief Marketing Officer (FOTO)

Nürnberg (ots) - VIA optronics AG (NYSE: VIAO) ("VIA" oder das "Unternehmen"),

ein führender Anbieter von interaktiven Display-Systemen und -Lösungen, gab

heute die Ernennung von Roland Chochoiek zum Chief Marketing Officer ("CMO") mit

Wirkung zum 1. August 2022 bekannt. In dieser Führungsposition wird Roland

Chochoiek an Jürgen Eichner, CEO und Gründer von VIA optronics, berichten. Als

CMO wird Roland Chochoiek die Go-to-Market-Strategie von VIA leiten, um die

langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen.



Jürgen Eichner, CEO und Gründer der VIA optronics AG, kommentiert: "Wir freuen

uns sehr, Roland als unseren neuen CMO begrüßen zu dürfen. Mit seiner

umfangreichen Erfahrung im Bereich kundenorientierter, elektronischer Lösungen

und seinem starken internationalen Hintergrund wird Roland eine treibende Kraft

auf unserem Weg zu nachhaltigem, langfristigem Wachstum und Profitabilität

sein."