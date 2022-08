DZ BANK stuft Brenntag auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Brenntag von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe erneut ein sehr starkes Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen könne in der Regel bei steigenden Preisen die operativen Margen steigern. Spengler erwartet, "dass das betriebliche Ebitda die Brenntag-Prognose für das Jahr 2022 übertreffen wird."/ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 10:51 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 14:34 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,37 % auf 70,28EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m