Mladá Boleslav (ots) - > Für bereits ausgelieferte ENYAQ iV kann das

Software-Update ab sofort beim SKODA Partner aufgespielt werden



> Video-Zusammenfassung des Software-Updates: Optimierungen für

Batteriemanagement, Digital Cockpit, Head-up-Display, Infotainmentsystem und

SKODA Connect(1) Online-Dienste



> Zukünftige Softwareupdates erfolgen größtenteils ,over the air'





Seite 2 ► Seite 1 von 2

> ENYAQ iV-Familie ist europaweit auf Platz sieben der meistverkauftenbatterieelektrischen Fahrzeuge> Topseller in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Finnland, Dänemark undden NiederlandenSKODA AUTO installiert ab sofort die neue Software-Version ME3 für bereitsausgelieferte SKODA ENYAQ iV. Das Update bringt Optimierungen beimBatteriemanagement und ermöglicht damit eine höhere reale Reichweite. Zudembietet die neue Software zahlreiche Anpassungen des Digital Cockpits, desHead-up-Displays, des Infotainmentsystems sowie der Online-Dienste von SKODAConnect. Die Kunden werden von ihrem lokalen SKODA Partner kontaktiert, um einenkostenlosen Servicetermin zu vereinbaren. In der Werkstatt wird die neueSoftware innerhalb von etwa fünf Stunden aufgespielt. Künftige Updates erfolgendann größtenteils 'over the air'. Neufahrzeuge des SKODA ENYAQ iV sowie dasSKODA ENYAQ COUPÉ iV verfügen bereits ab Werk über die neue Software. EinenÜberblick über diese Optimierungen liefert auch ein kurzes Video.Mit einer kostenlosen Serviceaktion bringt SKODA AUTO ab sofort bereitsausgelieferte ENYAQ iV auf den aktuellen Software-Stand. Die Software-VersionME3 - mit der natürlich auch alle jetzt ausgelieferten Modelle der ENYAQiV-Familie bereits ausgestattet sind - bietet eine Vielzahl Optimierungen: Einverbessertes Batteriemanagement sorgt für eine höhere reale Reichweite; hinzukommen neue Funktionen, unter anderem für Displays, Infotainmentsystem undOnline-Dienste von SKODA Connect.Die lokalen SKODA Partner kontaktieren Besitzer eines ENYAQ iV und vereinbareneinen kostenlosen Servicetermin in der Werkstatt. Das Aufspielen derSoftware-Version ME3 dauert etwa fünf Stunden. Danach ist der SKODA ENYAQ iV sokonfiguriert, dass künftige Updates größtenteils ohne weiteren Besuch des SKODAPartners 'over the air' installiert werden können.Im Bereich Batterie und Laden bietet die neue Software unter anderem einenBatteriepflege-Modus. Ist dieser aktiviert, wird der Akku beim nächstenLadevorgang maximal zu 80 Prozent aufgeladen, um die Batterie zu schonen undihre Lebensdauer zu verlängern. Bei Bedarf stehen jederzeit die volle