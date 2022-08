WOLFSBURG/MUMBAI (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern will seine Elektroautokomponenten künftig auch im großen Stil an den indischen Autobauer Mahindra liefern. Die beiden Unternehmen hätten Pläne zur Verwendung der VW-eigenen Elektroautoplattform MEB in fünf elektrischen SUV-Modellen der Inder vereinbart, teilten die Wolfsburger am Montag mit. Geplant sei ein Volumen von über einer Million Fahrzeugen über die Laufzeit. Ein verbindliches Lieferabkommen soll bis Ende des Jahres stehen. Im Mai hatten VW und Mahindra eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Wie Konzern-Technikchef Thomas Schmall in einer Videokonferenz sagte, geht es zunächst um Elektroantriebe und Batteriezellen, die Mahindra von Volkswagen bekomme. Mit dem beabsichtigten Geschäft sei auch die Aussicht auf "signifikante operative Ergebnisse" verbunden, sagte der Manager, wollte aber keine Details nennen. Ab 2024 dürften erste MEB-Teile in Mahindra-Autos zu finden sein, ergänzte Ludwig Fazel, der sich bei VW um die Vermarktung von Plattformen an externe Kunden kümmert. In der Spitze könnten laut den Planungen pro Jahr bis zu rund 300 000 Mahindra-Autos mit Komponenten von VW bestückt werden.