Der Bux in Budapest fiel um 1,2 Prozent auf 43 138,84 Punkte. Unter den Schwergewichten war mit OTP (minus 3,4 Prozent) eine Bank am schwächsten.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag überwiegend schwächer geschlossen. Lediglich in Warschau ging es etwas nach oben. Unter den größeren Verlierern fanden sich wie an anderen Börsen in Europa auch vor allem Bankwerte.

